Прямой эфир

В Минске прицеп с цистерной опрокинулся на проезжую часть. Огромная бочка с жидкостью «подмяла» легковушку

11 апреля 2014 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром 10 апреля на улице Скорины из-за раскачавшейся цистерны с водой занесло трактор. Сельхозмашина въехала в насыпь — прицеп с цистерной опрокинулся на проезжую часть.

Огромная бочка с жидкостью рухнула на легковушку и подмяла под себя ее кузов. К счастью, водитель иномарки не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Мурашко, водитель трактора:
Ехал на повороте, расшатало бочку, прицеп перевернулся — трактор занесло.

Владимир Кожемяко, инспектор ДПС ОГАИ РУВД Первомайского района:
Трактор не справился с управлением. Возможно, не учел скоростные возможности своего транспортного средства, также погодные, дорожные условия, что привело к ДТП.        

# Аварии # Авария в Минске # авто

Другие новости рубрики

Все новости
Авария на МКАД 9 апреля. Женщина-водитель врезалась в ограждение и попала под фуру
09 апреля 2014 18:48

Авария на МКАД 9 апреля. Женщина-водитель врезалась в ограждение и попала под фуру

400 000 евро возвращено владельцам автомобилей, с которых необоснованно были списаны деньги системой «BelToll»
08 апреля 2014 11:41

400 000 евро возвращено владельцам автомобилей, с которых необоснованно были списаны деньги системой «BelToll»

Погоня со стрельбой в Минске на Казинца: сотрудники ГАИ выстрелами остановили водителя
06 апреля 2014 15:53

Погоня со стрельбой в Минске на Казинца: сотрудники ГАИ выстрелами остановили водителя