В Минске прицеп с цистерной опрокинулся на проезжую часть. Огромная бочка с жидкостью «подмяла» легковушку

Новости Беларуси. Утром 10 апреля на улице Скорины из-за раскачавшейся цистерны с водой занесло трактор. Сельхозмашина въехала в насыпь — прицеп с цистерной опрокинулся на проезжую часть.

Огромная бочка с жидкостью рухнула на легковушку и подмяла под себя ее кузов. К счастью, водитель иномарки не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Мурашко, водитель трактора:

Ехал на повороте, расшатало бочку, прицеп перевернулся — трактор занесло.

Владимир Кожемяко, инспектор ДПС ОГАИ РУВД Первомайского района:

Трактор не справился с управлением. Возможно, не учел скоростные возможности своего транспортного средства, также погодные, дорожные условия, что привело к ДТП.