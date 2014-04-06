Погоня со стрельбой в Минске на Казинца: сотрудники ГАИ выстрелами остановили водителя

Новости Беларуси. Погоня со стрельбой в Минске. Табельное оружие пришлось применить сотрудникам ГАИ, чтобы остановить водителя, предположительно находящегося под действием наркотиков.

5 апреля вечером правоохранители обратили внимание на машину, которая двигалась по улице Казинца. Видя не совсем адекватные действия водителя на дороге, инспекторы решили его проверить, однако тот не остановился. Преследование нарушителя длилось 20 минут. Пули пробили одно переднее и одно заднее колесо. Но даже после этого водитель пытался скрыться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Съехал в частный сектор после чего около 20 минут продолжалась погоня. Во время погони инспекторы приняли решение применить огнестрельное оружие, сделав три предупредительных выстрела, стали стрелять по колесам. Полностью повредили переднее левое колесо, но водитель все равно пытался скрыться. Долго у него это не получилось делать. Он остановился. Водитель с признаками наркотического опьянения был доставлен в медицинское учреждение. Сдавать какие-либо анализы он отказался, однако все это было зафиксировано в документах. Кроме того, в настоящее время выясняется, на каком основании этот водитель передвигался на чужом автомобиле. Также изъяты вещи, которые находились в салоне транспортного средства. Возможно, это послужит поводом для возбуждения уголовного дела.

Во время погони водитель неоднократно нарушал ПДД, повредил служебную машину ГАИ и чуть не сбил инспектора. И это далеко не первое его правонарушение. В 2011 году молодой человек был лишен водительских прав за нетрезвую езду. После этого он неоднократно садился за руль и не раз был задержан.