Авария на МКАД 9 апреля. Женщина-водитель врезалась в ограждение и попала под фуру

Новости Беларуси. В вечерний час-пик и без того затрудненное движение на кольцевой автодороге 9 апреля было почти парализовано. На внутренней стороне МКАД, в районе улицы Слободской, легковушка сначала врезалась в разделительное ограждение, а затем попала под полуприцеп фуры.

За рулем иномарки находилась молодая женщина. С черепно-мозговой травмой и ушибами ее госпитализировали. Что произошло и почему водитель не справилась с управлением, сейчас выясняется, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.