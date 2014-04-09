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Авария на МКАД 9 апреля. Женщина-водитель врезалась в ограждение и попала под фуру

09 апреля 2014 18:48
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Новости Беларуси. В вечерний час-пик и без того затрудненное движение на кольцевой автодороге 9 апреля было почти парализовано. На внутренней стороне МКАД, в районе улицы Слободской, легковушка сначала врезалась в разделительное ограждение, а затем попала под полуприцеп фуры.

За рулем иномарки находилась молодая женщина. С черепно-мозговой травмой и ушибами ее госпитализировали. Что произошло и почему водитель не справилась с управлением, сейчас выясняется, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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