400 000 евро возвращено владельцам автомобилей, с которых необоснованно были списаны деньги системой «BelToll»

Новости Беларуси. За 8 месяцев работы «BelToll» (электронной системы расчетов за проезд по платным дорогам) в Беларуси для нарушителей правил проезда общая сумма повышенной платы составила 9,5 млн. евро. Претензионная комиссия рассмотрела почти 50 тыс. жалоб автовладельцев, из которых обоснованными были признаны более 2 тыс. По ним финансовые санкции отменялись и было возвращено около 400 тыс. евро гражданам и организациям.

Заместитель начальника Транспортной инспекции Алексей Куцаев сообщил, что если у автовладельца есть какие-то весомые подтверждения своей невиновности, он может обратиться в претензионную комиссию. И уже она оценит спорную ситуацию со всех сторон. А количество удовлетворенных жалоб и возвращенных сумм говорит об объективности «разбора полетов», сообщили в газете РЭСПУБЛIКА.

Электронная система взимания платы за проезд по дорогам «BelToll» последнего поколения для клиентов вполне дружелюбна. Но на первые недели работы пришелся основной вал нарушений. «Сейчас их количество снизилось в десятки раз и ежемесячно уменьшается на 10—20 %», — говорит Алексей Куцаев.

В Чехии и Австрии, в которых действуют аналогичные белорусской «BelToll»-системы, считается нормальным, когда количество нарушений составляет 2—3% от общего количества транзакций. Это в странах, в которых электронные «турникеты» на шоссе работают уже лет по десять. У нас и года не прошло, а этот показатель стал европейским!

Напомним, за нарушение правил оплаты не предусмотрена даже административная ответственность. Штрафы нерадивым автовладельцам не выписывают, но взимают плату по значительно более высокому тарифу. С экономической точки зрения, выгоднее добропорядочно проехать всю трассу М1 от границы России до Бреста, чем смухлевать, проскочив без оплаты несколько километров. Если должник вовремя не рассчитается, сумма платежа может значительно вырасти.

В марте 2014 года было зафиксировано около 8,3 тыс. фактов несанкционированного пребывания на платных дорогах.