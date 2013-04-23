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В Минске насмерть сбит пешеход, пытающийся пересечь 8-полосную проезжую часть

23 апреля 2013 19:08
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Новости Минска. ДТП с печальным финалом. На улице Чкалова насмерть сбили пешехода. По словам водителя «Фольксвагена», пешеход на дороге появился внезапно. Мужчина пытался пересечь 8-полосную проезжую часть. Водитель пытался затормозить, однако избежать столкновения не удалось.

От полученных травм пешеход скончался на месте аварии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Харлинская, начальник пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
По словам 26-летнего водителя, он увидел пешехода только на своей полосе, пытался вывернуть руль влево, притормозить, но столкновения избежать не удалось. Оказалось, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, у него было водительское удостоверение, и, как показало медицинское освидетельствование, алкоголя в крови обнаружено не было. Сейчас по этому факту проводится проверка, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

# Аварии # Авария в Минске # ГАИ ГУВД Мингорисполкома # авто # Фотофакт # Татьяна Харлинская

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