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Авария в Гомеле - МАЗ опрокинулся на встречной полосе

23 апреля 2013 10:43
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Новости Беларуси. Водитель МАЗа на улице Барыкина столкнулся с попутным Mercedes Sprinter. От удара грузовик опрокинулся и на левом боку продолжал движение. В момент аварии у него оторвался задний борт, которым задело Volkswage Caravelle. После этого МАЗ врезался в столб. Об этом сообщает auto.onliner.by со ссылкой на пресс-службу ГАИ Гомельской области. По предварительным данным, предполагаемый виновник ДТП был трезв, у него действующие права соответствующей категории.

Водитель автомобиля МАЗ оказался зажат в кабине.  С помощью автокрана, автомобильных домкратов и гидравлического оборудования пострадавший был деблокирован и передан работникам скорой медицинской помощи, сообщается на сайте МЧС. С предварительным диагнозом «открытый перелом правой ноги, закрытая черепно-мозговая травма, политравма мягких тканей» он был доставлен в больницу. Другие участники ДТП не пострадали. Кроме грузовика, повреждены Volkswagen Caravelle и Mercedes Sprinter.

Напомним, год назад в Гомеле груженый металлоломом МАЗ раздавил «Рено». Тогда погибли пять человек на месте (смотрите видео).

# авто # Авария в Гомельской области

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