Автопробег в честь 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартует из Санкт-Петербурга в Беларусь

Новости России. «Победили вместе!». Автопробег, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной, стартует 3 мая из Санкт-Петербурга в Беларусь. Маршрут акции пройдет по местам сражений и проляжет через такие города, как Полоцк, Гродно, Брест, Мир и Минск. Среди членов экипажей, отправляющихся в путешествие под флагами Беларуси и России, – молодежь, а также ветераны, жители блокадного Ленинграда.

В программе пробега – возложение цветов к мемориалам, встречи с ветеранами. Основным событием станет участие в праздничных мероприятиях в Брестской крепости 8 и 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.