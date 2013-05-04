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Почти сотня автомобилей марки «Мини» собралась на ежегодный слет в Минске

04 мая 2013 14:16
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Новости Беларуси. Почти сотня автомобилей марки «Мини» собралась на ежегодный слет в Минске. Любители этой легендарной британской машины приехали из разных стран  -  России, Украины, Прибалтики и Беларуси.

Слет собрал владельцев как самых старых, так и новейших моделей «Мини». В этом году самый возрастной автомобиль  – 1978 года выпуска. В сопровождении ГАИ колонна из машин проехала по Минску и кольцевой дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Чумин, участник слета (Россия):
Сам автомобиль предполагает определенный склад характера, открытый к общению, к поездкам. Так получилось, что страны бывшего Советского союза чаще всего собираются в Минске. Несмотря на погоду, нам очень радостно быть здесь, и мы еще много раз сюда приедем.

# авто # Ретро-автомобили

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