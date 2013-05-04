Новости Беларуси. Почти сотня автомобилей марки «Мини» собралась на ежегодный слет в Минске. Любители этой легендарной британской машины приехали из разных стран - России, Украины, Прибалтики и Беларуси.

Слет собрал владельцев как самых старых, так и новейших моделей «Мини». В этом году самый возрастной автомобиль – 1978 года выпуска. В сопровождении ГАИ колонна из машин проехала по Минску и кольцевой дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Чумин, участник слета (Россия):

Сам автомобиль предполагает определенный склад характера, открытый к общению, к поездкам. Так получилось, что страны бывшего Советского союза чаще всего собираются в Минске. Несмотря на погоду, нам очень радостно быть здесь, и мы еще много раз сюда приедем.