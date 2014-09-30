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Лида: Opel на пешеходном переходе сбил 16-летнюю школьницу

30 сентября 2014 12:18
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Новости Беларуси. 16-летняя школьница получила серьезные травмы головы.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Поздно вечером в Лиде «Опель» при движении в сторону центра города сбил школьницу. Она пересекала улицу Коммунистическую слева по ходу движения автомобиля по пешеходному переходу.

Девочка успела пройти три полосы.

Водитель, 23-летний житель Лиды, пояснил сотрудникам ГАИ, что не видел пешеходов, поэтому вовремя не затормозил.

Напомним, несколько лет назад около школы в Минске произошла настоящая трагедия. Под колесами Porshe Cayenne погиб 9-летний мальчик. Смотрите видео.

# Авария в Гродненской области # авто

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