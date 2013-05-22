В Минске иномарку с тремя людьми зажало между МАЗом и КамАЗом

Новости Беларуси. Серьезная авария произошла сегодня, 22 мая, в Минске. Столкнулись три автомобиля: два грузовых и один легковой.

Иномарку с тремя людьми зажало между МАЗом и КамАЗом. Спасатели освободили пассажиров легкового авто, одна пассажирка погибла, водителя и другую забрали врачи «скорой». Чтобы обеспечить доступ спасателей к авто на место происшествия пригнали автокран.

Авария произошла на перекрестке Партизанского проспекта и улицы Кабушкина. Легковой «Ситроен» оказался зажатым между двумя большегрузами. Сейчас сотрудники МЧС убирают его с дороги с помощью спецтехники.

Погибшей оказалась женщина около 45 лет. Водитель МАЗа в какое-то время находился в шоке, а потом стал странно вести себя и попытался убежать. Доставали его и других пострадавших спасатели.

Виталий Дембровский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

На момент прибытия наших подразделений было установлено, что между двумя грузовыми автомобилями зажат легковой автомобиль, внутри которого заблокировано три человека, также заблокирован водитель одного из грузовиков.

Как говорят очевидцы, движение машин на проспекте в момент аварии было слабое. Сотрудники ГАИ пока выясняют, кто первый совершил столкновение. По одной из версий, виноват водитель второго большегруза. От удара задние сиденья легковушки оказались на месте передних. Автомобиль восстановлению не подлежит. У переднего грузовика вырвало задний мост. Судя по таким последствиям скорость машины, совершившей наезд, была критичной.

Сейчас на месте ДТП работает следственная группа, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют причину случившегося. На данный момент движение по Партизанскому проспекту восстановлено частично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 23.05.2013

В отношении водителя МАЗа возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначены экспертизы. Какие-либо выводы будут сделаны только после их результатов.