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Ремонт проспекта Независимости вновь парализовал движение в городе

21 мая 2013 17:42
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Новости Беларуси. Ремонт столичного проспекта Независимости вновь парализовал движение в городе.

Заторы уже стали суровой реальностью. Возмущению водителей нет предела, так как укладка асфальта не прекращается даже в час пик, когда городской трафик особенно напряжен. 

Госавтоинспекция пытается распределить транспортные потоки по другим улицам. Движение периодически ограничивается по  проспекту Победителей от проспекта Машерова в сторону центра, а также  с улицы Московской.

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Госавтоинспекция постоянно отслеживает ситуацию, и как только ситуация складывается заторавая, нам приходится ограничивать движение на прилегающие территории – со стороны Западного моста, со стороны ул.Свердлова и со стороны проспекта Победителей. Это такая интерактивная работа по мере необходимости. Такие работы будут проводиться и завтра, потому что будет закрываться следующий участок от Почтамта до Западного моста со стороны костела.

Ремонт проспекта Независимости продлится до начала июля. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистом следует учитывать дорожную обстановку при выборе маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Пробки # Андрей Зырянов

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