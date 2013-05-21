Ремонт проспекта Независимости вновь парализовал движение в городе

Новости Беларуси. Ремонт столичного проспекта Независимости вновь парализовал движение в городе.

Заторы уже стали суровой реальностью. Возмущению водителей нет предела, так как укладка асфальта не прекращается даже в час пик, когда городской трафик особенно напряжен.

Госавтоинспекция пытается распределить транспортные потоки по другим улицам. Движение периодически ограничивается по проспекту Победителей от проспекта Машерова в сторону центра, а также с улицы Московской.

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Госавтоинспекция постоянно отслеживает ситуацию, и как только ситуация складывается заторавая, нам приходится ограничивать движение на прилегающие территории – со стороны Западного моста, со стороны ул.Свердлова и со стороны проспекта Победителей. Это такая интерактивная работа по мере необходимости. Такие работы будут проводиться и завтра, потому что будет закрываться следующий участок от Почтамта до Западного моста со стороны костела.

Ремонт проспекта Независимости продлится до начала июля. Пассажирам общественного транспорта и автомобилистом следует учитывать дорожную обстановку при выборе маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.