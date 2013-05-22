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В Мядельском музее открылась выставка раритетных мотоциклов и велосипедов

22 мая 2013 15:11
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Новости Беларуси. В Мядельском музее Народной славы открылась выставка раритетных транспортных средств.

В экспозиции мотоциклы и велосипеды из фондов Национального исторического музея страны. Десятки единиц. Уникальный экспонат - мотоцикл «Москва» 1951 года выпуска. Кстати, с тех пор начался отсчет белорусского мотопроизводства.

Все эти модели передовые и технологические для своего времени. А некоторые и сегодня на ходу. По экспонатам можно проследить, как развивалась мототехника в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выставки # авто # Велосипед

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