В Минске фура с древесиной самопроизвольно начала движение и снесла осветительную мачту

Произошел инцидент 11 января рано утром на улице Панченко.



Водитель грузового «Рено» припарковал авто с древесиной на борту вдоль трассы. Вот только тяжеловес продолжил свое движение, он покатился и снес осветительную мачту. Кроме фонаря в ДТП никто не пострадал, а вот водителю, которого не было на месте, предстоит выплата штрафов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Виталий Колесников, инспектор ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

Видимо, водитель не поставил противооткатное устройство, которое он обязан всегда выставлять. В результате этого, наверное, автомобиль самопроизвольно покатился.



Свидетель:

Вышли с собакой погулять, а тут такая ужасная картина. Хорошо, что не оказалось машин на этой дороге. Ведь тут часто и люди ходят, и с собаками гуляют, и с колясками, и машин очень много стоит.