Прямой эфир

В Минске фура с древесиной самопроизвольно начала движение и снесла осветительную мачту

12 января 2012 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Произошел инцидент 11 января рано утром на улице Панченко.

Водитель грузового «Рено» припарковал авто с древесиной на борту вдоль трассы. Вот только тяжеловес продолжил свое движение, он покатился и снес осветительную мачту. Кроме фонаря в ДТП никто не пострадал, а вот водителю, которого не было на месте, предстоит выплата штрафов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Колесников, инспектор ОГАИ РУВД Фрунзенского района:
Видимо, водитель не поставил противооткатное устройство, которое он обязан всегда выставлять. В результате этого, наверное, автомобиль самопроизвольно покатился.

Свидетель:
Вышли с собакой погулять, а тут такая ужасная картина. Хорошо, что не оказалось машин на этой дороге. Ведь тут часто и люди ходят, и с собаками гуляют, и с колясками, и машин очень много стоит.

В Минске фура с древесиной самопроизвольно начала движение и снесла осветительную мачту-1

В Минске фура с древесиной самопроизвольно начала движение и снесла осветительную мачту-3

В Минске фура с древесиной самопроизвольно начала движение и снесла осветительную мачту-5

В Минске фура с древесиной самопроизвольно начала движение и снесла осветительную мачту-7

В Минске фура с древесиной самопроизвольно начала движение и снесла осветительную мачту-9

В Минске фура с древесиной самопроизвольно начала движение и снесла осветительную мачту-11

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария фуры

Другие новости рубрики

Все новости
10 января 2012 16:20

За первые дни 2012 года в Гомельской области задержаны три автоугонщика, продававшие ворованные автомобили на запчасти

10 января 2012 12:41

В Гродненском районе автомобиль сбил лося. Животное пробило лобовое стекло и влетело в салон на переднее пассажирское сиденье

09 января 2012 18:16

На пересечении улиц Ульяновской и Бобруйской столкнулись «ГАЗ» и «Альфа Ромео». От удара иномарку выбросило на трамвайные пути