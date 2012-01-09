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  • На пересечении улиц Ульяновской и Бобруйской столкнулись «ГАЗ» и «Альфа Ромео». От удара иномарку выбросило на трамвайные пути

На пересечении улиц Ульяновской и Бобруйской столкнулись «ГАЗ» и «Альфа Ромео». От удара иномарку выбросило на трамвайные пути

09 января 2012 18:16
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Автомобили ехали навстречу друг другу, поворачивали на Ульяновскую и столкнулись на перекрестке.

От удара иномарку выбросило на трамвайные пути. Из-за помехи на некоторое время остановился общественный транспорт. Однако преграду быстро устранили.

Кто виноват предстоит выяснить инспекторам. Каждый водитель утверждает, что поворачивал на зеленый свет.

Водители:
Ехал на зеленый свет со стороны вокзала в направлении Мясникова. Навстречу – грузовой автомобиль. Мы столкнулись. А кто на какой свет ехал будем разбираться.

Я считаю, что ехал на зеленый. Как переключилось, я пошел на левый поворот. А когда переключается красный, загорается стрелка.

На пересечении улиц Ульяновской и Бобруйской столкнулись «ГАЗ» и «Альфа Ромео». От удара иномарку выбросило на трамвайные пути-1

На пересечении улиц Ульяновской и Бобруйской столкнулись «ГАЗ» и «Альфа Ромео». От удара иномарку выбросило на трамвайные пути-3

На пересечении улиц Ульяновской и Бобруйской столкнулись «ГАЗ» и «Альфа Ромео». От удара иномарку выбросило на трамвайные пути-5

На пересечении улиц Ульяновской и Бобруйской столкнулись «ГАЗ» и «Альфа Ромео». От удара иномарку выбросило на трамвайные пути-7

На пересечении улиц Ульяновской и Бобруйской столкнулись «ГАЗ» и «Альфа Ромео». От удара иномарку выбросило на трамвайные пути-9

На пересечении улиц Ульяновской и Бобруйской столкнулись «ГАЗ» и «Альфа Ромео». От удара иномарку выбросило на трамвайные пути-11

# Аварии # авто # Фотофакт

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