На пересечении улиц Ульяновской и Бобруйской столкнулись «ГАЗ» и «Альфа Ромео». От удара иномарку выбросило на трамвайные пути

Автомобили ехали навстречу друг другу, поворачивали на Ульяновскую и столкнулись на перекрестке.



От удара иномарку выбросило на трамвайные пути. Из-за помехи на некоторое время остановился общественный транспорт. Однако преграду быстро устранили.



Кто виноват предстоит выяснить инспекторам. Каждый водитель утверждает, что поворачивал на зеленый свет.



Водители:

Ехал на зеленый свет со стороны вокзала в направлении Мясникова. Навстречу – грузовой автомобиль. Мы столкнулись. А кто на какой свет ехал будем разбираться.



Я считаю, что ехал на зеленый. Как переключилось, я пошел на левый поворот. А когда переключается красный, загорается стрелка.