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  • В Гродненском районе автомобиль сбил лося. Животное пробило лобовое стекло и влетело в салон на переднее пассажирское сиденье

В Гродненском районе автомобиль сбил лося. Животное пробило лобовое стекло и влетело в салон на переднее пассажирское сиденье

10 января 2012 12:41
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Выбежавший на дорогу лось стал причиной аварии. Столкновение произошло недалеко от города Скидель.

Водитель вовремя среагировать не смог и на скорости врезался в дикое животное. Удар был настолько сильным, что лось пробил лобовое стекло и буквально влетел в салон на переднее пассажирское сиденье.

Как ни странно, единственной жертвой аварии стал лось, а водитель отделался легким испугом. Теперь ему придется самостоятельно восстанавливать свой автомобиль. Выплаты в подобных случаях по страховке не предусмотрены.
 
Евгений Дудко, начальник отдела пропаганды и агитации ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Если бы сбоку находился пассажир, то шансов выжить у него не было бы. Не удивился водитель, что не получит страхового возмещения. Просто был рад, по словам инспекторов ДПС, что остался жив. По самому происшествию видно, что оно могло закончиться плачевно.

В Гродненском районе автомобиль сбил лося. Животное пробило лобовое стекло и влетело в салон на переднее пассажирское сиденье-1

В Гродненском районе автомобиль сбил лося. Животное пробило лобовое стекло и влетело в салон на переднее пассажирское сиденье-3

В Гродненском районе автомобиль сбил лося. Животное пробило лобовое стекло и влетело в салон на переднее пассажирское сиденье-5

# Аварии # авто # Фотофакт

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