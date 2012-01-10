За первые дни 2012 года в Гомельской области задержаны три автоугонщика, продававшие ворованные автомобили на запчасти

По статистике, самая угоняемая в Беларуси марка автомобиля – ВАЗ. На втором месте поистине народный любимец – «Фольксваген», на третьем – «Ауди». Именно бюджетные иномарки и стали на Гомельщине объектом преступного посягательства сразу для нескольких автоворов.



Изобретать велосипед подозреваемые не стали. Независимо друг от друга использовали давно проверенную схему: похищали бюджетные иномарки, взламывая замки. Все украденные машины не были оборудованы сигнализацией. Далее они разбирались на запчасти, а те, в свою очередь, как горячие пирожки уходили через газеты бесплатных объявлений.



Евгений Лесун, заместитель начальника Советского (город Гомель) районного отдела Следственного Комитета Республики Беларусь:

Везде был свой способ похищения. От того, что похищенный автомобиль буксировался другим до того, что злоумышленникам удавалось завести автомобиль. Можно говорить о том, что машины не были оборудованы охранной сигнализацией.



Статистика говорит о том, что в Беларуси автоугонами сегодня занимаются в основном взломщики-одиночки. Утверждать, что на Гомельщине действовала организованная преступная группа, в Следственном Комитете пока считают преждевременным. Не исключается, что один из подозреваемых реализовывал похищенное через магазин автозапчастей. Если вина будет доказана, то задержанным грозит до семи лет лишения свободы.



От этого не легче пострадавшим автолюбителям. Правда, некоторые иномарки все же удалось изъять еще в неразобранном состоянии. Другим же потерпевшим повезло меньше – им вернут лишь запчасти от украденного транспорта.