В Гродно автобус с пассажирами врезался в грузовик, есть пострадавшие

Новости Беларуси. Авария в областном центре произошла сегодня днем. 21-летний водитель маршрутного «МАЗа» не мог понять: движется находящийся впереди грузовой автомобиль или стоит на месте.
ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Когда водитель сообразил, что грузовик остановился в условиях затора, смещение влево и торможение не позволили избежать столкновения. Медицинская помощь понадобилась трем пассажирам.
Мужчину с переломом пальца отпустили домой, а двух женщин с переломами носа госпитализировали.
Напомним, неделю назад страшная авария с участием общественного транспорта произошла под Лидой. Автобус не пропустил мотоцикл – погибли два человека. Подробности трагедии вы узнаете из видео.