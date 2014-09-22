В Гродно автобус с пассажирами врезался в грузовик, есть пострадавшие

Новости Беларуси. Авария в областном центре произошла сегодня днем. 21-летний водитель маршрутного «МАЗа» не мог понять: движется находящийся впереди грузовой автомобиль или стоит на месте.



ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Когда водитель сообразил, что грузовик остановился в условиях затора, смещение влево и торможение не позволили избежать столкновения. Медицинская помощь понадобилась трем пассажирам.

Мужчину с переломом пальца отпустили домой, а двух женщин с переломами носа госпитализировали.

Напомним, неделю назад страшная авария с участием общественного транспорта произошла под Лидой. Автобус не пропустил мотоцикл – погибли два человека. Подробности трагедии вы узнаете из видео.