22-летний пьяный бесправник на BMW сбил людей на остановке в Минске, погибла женщина

Новости Беларуси. Трагедия произошла около 17.00. Водитель BMW, выезжая из двора дома №35 по улице Есенина, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и на полном ходу влетел в остановку общественного транспорта.

На остановке в тот момент находились два человека: мужчина и женщина.

Мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Женщина скончалась на месте.

В ГАИ уточнили, что 22-летнего водителя уже лишали права управления за вождение в пьяном виде: в 2011 году и в июне 2014. Есть все основания предполагать, что и в этот раз молодой человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

К несчастью, аварии по вине бесправников на белорусских дорогах не редкость.

Напомним, в августе трагедия произошла в Гомеле. Автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 21-летний гомельчанин, вылетел на тротуар к остановке общественного транспорта. Здесь он снес рекламный щит и сбил двух 20-летних девушек. С тяжелыми травмами девушки были доставлены в больницу. Одна из них, не приходя в сознание, скончалась. Подробности вы узнаете из видео.