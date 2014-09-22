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17-летний лицеист в Щучинском районе переехал трактором пешехода

22 сентября 2014 12:22
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Новости Беларуси. Семнадцатилетний учащийся лицея менее трех месяцев назад получил удостоверение тракториста.

Вчера днем, 21 сентября, в агрогородке Скрибовцы на тракторе с прицепом он перевозил картофель.

Юноша свернул с улицы Советской на Восточную, где не смог разминуться с пешеходом.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Житель Лиды в очередной раз побывал в родительском доме, шел в сторону вокзала, чтобы возвратиться домой на поезде. Двигался по краю проезжей части, как и положено, навстречу трактору. Юноша не смог остановиться (скорее всего, потому что тормозная система была, мягко скажем, не вполне исправна).

Пешехода задело ковшом трактора, а после того, как он упал, транспортное средство проехало по нему колесом и въехало в бетонный забор.

Мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, неделю назад страшная авария произошла под Лидой. Автобус не пропустил мотоцикл – погибли два человека. Подробности трагедии вы узнаете из видео.

# Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

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