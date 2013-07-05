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В Гомеле отправили на постамент самый старый патрульный автомобиль - ГАЗ-67

05 июля 2013 16:47
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Новости Беларусь. Самый старый патрульный автомобиль в стране отправили на постамент. Открытием памятника надёжному четырёхколёсному «сотруднику» отметило своё 77-милетие Гомельское Управление ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патрульный автомобиль марки ГАЗ-67 гомельские умельцы восстанавливали по крупицам более полутора лет. В результате на постаменте оказался настоящий раритет. Причём автомобиль, впервые пробежавший по гомельским улицам в начале сороковых прошлого столетия, хоть сейчас на дежурство. Все механизмы работают как часы.

Владимир Саприко, старший госавтоинспектор ГАИ Управления внутренних дел Гомельского облисполкома:
Неспроста этот автомобиль появился на постаменте. Еще в военные годы он зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Уже тогда добросовестно, чётко был на службе в милиции, эксплуатировался при любых погодных условиях с отличной проходимостью. Ему равных практически не было.

 

# Памятники # авто # Владимир Саприко # Фотофакт

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