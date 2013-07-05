Совместимы ли каблуки и водительское кресло? Мнения водителя-женщины и водителя-мужчины

Юлия Крепчук, корреспондент:

Лучшие друзья девушек – вовсе не бриллианты, а высокие каблуки. Они поднимают настроение, выпрямляют осанку и делают девушку стройной и изящной.

Сама Мэрилин Монро говорила, что не знает, кто изобрел каблуки, но все женщины мира должны быть многим обязаны этому человеку. Высокий каблук – сама женственность. Тонкий шпилька изящной туфельки пронзила не одно мужское сердце.

Но стоит даме на каблуках открыть водительскую дверцу авто, как все те же мужчины неодобрительно качают головой. Совместимы ли каблуки и водительское кресло?

Виктория за рулем автомобиля не один год. При этом высокий каблук – неотъемлемая часть ее стиля и на работе, и за рулем автомобиля. Только так она себя чувствует уверенно и на высоте.

Виктория Риччи, автолюбитель:

Удобно ли быть на каблуках за рулем? Я как человек со стажем вождения 10 лет никогда не испытывала никаких трудностей в связи с высоким каблуком. Даже наоборот. Скажу, что когда я снимаю каблук, например, когда еду куда-то на природу, переодеваю кроссовки, я чувствую, что как будто мне ноги отрезали, то есть неполноценно ощущаю педаль.

Главная проблема заключается вот в чем: мужчины и предположить не могут, что многие девушки действительно так сроднились с обувью на высокой шпильке, что искренне считают ее очень удобной.

Скорее, дама предпочтет подбирать машину под туфли, чем наоборот, сообщили в программе «Большой завтарк» на СТВ.

Виктория Риччи, автолюбитель:

Портиться ли обувь? Скажу честно, что все зависит от машины. Например, в джипе посадка высокая. Сидишь как в кресле. А если едешь на спортивной машине, то ты практически лежишь. Соответственно, пятки трутся о коврик. И зимой в мокрую погоду замшевая обувь, к сожалению, портится. Но это касается не только каблуков. Могут быть не на каблуках замшевые сапоги.

Выслушав аргументы одной стороны, мы отправились к экспертам узнать их мнение.

Сергей Овчинников, руководитель школы экстремального вождения:

Безопасно ли ездить за рулем на высоких каблуках? Вопрос сложный, потому что, на самом деле, не пробовал ни разу ездить на высоком каблуке. Но скажу, что на занятиях ученики-девушки тут же меняют обувь, чтобы могли действительно безопасно управлять автомобилем. Высокий каблук не дает устойчивости положения для ног, поэтому сложно выполнять какие-то элементы: перенос ноги на педаль тормоза, резкое торможение, маневрирование. То есть это не очень устойчивое положение. Поэтому я бы рекомендовал все-таки, если каблук, то не такой высокий, чтобы было просто удобное положение ног на полу и для управления автомобилем.

Не отрицая каблук в принципе, эксперты настаивают на том, что ограничить его высоту автолюбительницам все же стоит. Они, скорее, предпочтут видеть шпильки на тротуарах, чем на педалях мощного внедорожника.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Однозначного ответа на наш вопрос мы не получили. Но стоит ли подвергать себя такому риску, если каблуков за рулем все равно не видно?