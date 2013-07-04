Новая магистраль появилась на улице Орловской в Минске

Новости Беларуси. Ноу-хау для столичных автомобилистов. 4 июля первые водители оценили путепровод на Тимирязева от Радужной до Саперов. Новая столичная магистраль пролегла над улицей Орловской.

Развязка внесла коррективы и в маршруты общественного транспорта. Ряд городских и пригородных автобусов пустили через верхний уровень улицы Тимирязева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Илларионов, заместитель директора государственного учреждения «Столичный транспорт и связь»:

В связи с введением первой очереди транспортной развязки по улице Орловской и Тимирязева в настоящий момент движение автобусов по городскому маршруту №151э и экспрессному маршруту 1019, также пригородных маршрутов 219д и 450д организовано в прямом и обратном направлении по улице Тимирязева.