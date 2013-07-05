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«Рено» с россиянами врезалось в стоящий на обочине грузовик в Минской области. Погибли 4 человека

05 июля 2013 13:23
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Новости Беларуси. Сразу четыре человека погибли этой ночью в Минской области. Трагедия произошла на брестской трассе.  Водитель «Рено» не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автопоезд.  Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла. 

В результате  находившиеся в машине люди погибли.  Уже известно, что все они – граждане России. На месте аварии работает следственная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
Делегация из Красногорска (Российская Федерация) в количестве четырех человек возвращалась из Корелич, из города-побратима, ехали ночью, скорость была достаточно большой.
По предварительной версии, водитель уснул, выехал на обочину и врезался в стоящий грузовик. В такой ситуации выжить кому-то из находящихся в автомашине было практически невозможно.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт # УГАИ МВД Республики Беларусь # Станислав Соловей

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