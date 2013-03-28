В Германии школьный автобус столкнулся с микроавтобусом. 11 детей пострадали

Новости Германии. В Берлине школьный автобус по неизвестным причинам столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали одиннадцать детей, девять из них с травмами госпитализированы. Известно, что школьники возвращались домой с экскурсии. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Детали аварии не разглашаются.

Это не единственное происшествие в столице Германии. Накануне в одну из главных достопримечательностей страны, Брандебургские ворота, врезался легковой автомобиль. Установлено, что водитель был трезв, однако перед столкновением не предпринимал попыток затормозить. Сейчас виновник ДТП госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.