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Новости по тегу #Аварии в Германии

Два трамвая столкнулись в Германии – есть пострадавшие
06 августа 2026 19:59

Два трамвая столкнулись в Германии – есть пострадавшие

В Европе за сутки произошли две тяжелые железнодорожные аварии
20 июня 2026 10:56

В Европе за сутки произошли две тяжелые железнодорожные аварии

В Берлине трамвай врезался в опору контактной сети
02 июня 2026 14:27

В Берлине трамвай врезался в опору контактной сети

В Лейпциге машина влетела в толпу – есть жертвы
05 мая 2026 07:49

В Лейпциге машина влетела в толпу – есть жертвы

В Германии водитель уснул за рулём, автобус съехал в кювет. Более 30 человек пострадали
12 сентября 2020 14:18

В Германии водитель уснул за рулём, автобус съехал в кювет. Более 30 человек пострадали

Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров кислоты
13 ноября 2018 12:46

Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров кислоты

Мощные снегопады в Германии спровоцировали рост количества ДТП
30 марта 2018 15:12

Мощные снегопады в Германии спровоцировали рост количества ДТП

В Германии танк раздавил легковушку, за рулем которой находилась 18-летняя курсантка автошколы
03 июня 2015 07:22

В Германии танк раздавил легковушку, за рулем которой находилась 18-летняя курсантка автошколы

Автомобиль врезался в группу школьников в Германии: 7 человек травмированы
19 сентября 2014 12:47

Автомобиль врезался в группу школьников в Германии: 7 человек травмированы

В Германии школьный автобус столкнулся с микроавтобусом. 11 детей пострадали
28 марта 2013 08:37

В Германии школьный автобус столкнулся с микроавтобусом. 11 детей пострадали

19 ноября 2012 05:51

4 машины столкнулись на автобане в Германии из-за сильного тумана. 6 человек погибли, 2 в больнице