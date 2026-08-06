Новости по тегу #Аварии в Германии

Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжелое, трое находятся в критическом состоянии.
В Англии, к северу от Лондона столкнулись два пассажирских состава. Один из машинистов погиб. Более 80 человек пострадали, 33 госпитализированы.
На месте ЧП работают более 50 сотрудников пожарной службы.
Два человека погибли, еще более 20 получили травмы.
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53
11 октября 2026 14:52
11 октября 2026 14:32
11 октября 2026 11:32
11 октября 2026 11:08
11 октября 2026 10:47