В ДТП у аэропорта под Гродно погибли 2 человека

Новости Беларуси. Двое молодых людей погибли в автокатастрофе под Гродно. Недалеко от аэропорта произошло лобовое столкновение автомобилей. Они превратились в груду металлолома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ДТП была задета ещё одна машина. Её водитель выжил, но серьёзно травмирован пассажир — эта девушка, которой потребовалась медицинская помощь.

Пока точно неясно, который из автомобилей шёл в лобовую по встречке на дороге с четырьмя полосами с широкой разделительной полосой. Начато расследование обстоятельств трагедии.