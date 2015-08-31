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В ДТП у аэропорта под Гродно погибли 2 человека

31 августа 2015 11:23
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Новости Беларуси. Двое молодых людей погибли в автокатастрофе под Гродно. Недалеко от аэропорта произошло лобовое столкновение автомобилей. Они превратились в груду металлолома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ДТП была задета ещё одна машина. Её водитель выжил, но серьёзно травмирован пассажир — эта девушка, которой потребовалась медицинская помощь.

Пока точно неясно, который из автомобилей шёл в лобовую по встречке на дороге с четырьмя полосами с широкой разделительной полосой. Начато расследование обстоятельств трагедии.

# Аварии # Авария в Гродненской области # авто

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