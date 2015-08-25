7 машин столкнулись на трассе Москва – Челябинск: 6 человек, в том числе двое детей, погибли

Новости России. Крупное ДТП произошло в России. На трассе Москва – Челябинск столкнулись семь автомобилей. Погибли 6 человек, двое из них дети. Еще двое пострадавших отправлены в больницу.

Фура на спуске потеряла управление, столкнула с дороги два легковых автомобиля и протаранила еще четыре. Машины загорелись.

По предварительной версии, причиной ДТП стала неисправность тормозов грузовика. Незадолго до аварии водитель пытался по рации предупредить о неисправности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.