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Под Пинском опрокинулся Renault: 18-летняя девушка-пассажир погибла

31 августа 2015 08:27
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Новости Беларуси. Водитель Renault Megane не справилась с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.  

18-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Под Пинском опрокинулся Renault: 18-летняя девушка-пассажир погибла-1

46-летняя женщина и 14-летняя девочка с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

ГАИ Бреста и Брестской области:
По предварительной информации, 46-летняя женщина, управляя автомобилем марки «Рено Меган», двигаясь со стороны г. Гомеля в сторону г. Кобрина, на 395 км. данной автодороги, вблизи д.Бокиничи Пинского района, не справилась с управлением автомобиля, съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.

# авто # Авария в Брестской области

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