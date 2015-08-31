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Авария в Могилевской области: один водитель погиб, второй – в больнице

31 августа 2015 06:50
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Новости Беларуси. Авария, произошедшая на трассе рядом с Костюковичами в минувшие выходные, унесла жизнь 22-летнего водителя.

Авария в Могилевской области: один водитель погиб, второй – в больнице-1

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:
Произошло столкновение двух легковых автомобилей «Опель Астра» и «Дэу Ланос». Водитель «Опель Астра», 1993 г.р., житель г. Костюковичи погиб, а водитель «Дэу Ланос» оказался заблокированным в салоне автомобиля. Работниками МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасен (деблокирован) водитель автомобиля «Дэу Ланос» (личность устанавливается), который бригадой скорой медицинской помощи доставлен в УЗ «Костюковичская ЦРБ», где госпитализирован с травмами различной степени тяжести. 

Обстоятельства аварии выясняются. 

# авто # Фотофакт # Авария в Могилевской области

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