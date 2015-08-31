Авария в Могилевской области: один водитель погиб, второй – в больнице

Новости Беларуси. Авария, произошедшая на трассе рядом с Костюковичами в минувшие выходные, унесла жизнь 22-летнего водителя.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:

Произошло столкновение двух легковых автомобилей «Опель Астра» и «Дэу Ланос». Водитель «Опель Астра», 1993 г.р., житель г. Костюковичи погиб, а водитель «Дэу Ланос» оказался заблокированным в салоне автомобиля. Работниками МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасен (деблокирован) водитель автомобиля «Дэу Ланос» (личность устанавливается), который бригадой скорой медицинской помощи доставлен в УЗ «Костюковичская ЦРБ», где госпитализирован с травмами различной степени тяжести.