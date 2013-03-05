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В центре Минска столкнулись троллейбус и такси

05 марта 2013 08:33
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Новости Беларуси. Не поняли друг друга. Сегодня утром в районе улицы Городской Вал столкнулись такси и троллейбус. Легковой автомобиль двигался по улице Революционной.

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор. Никто не пострадал. Однако на дороге сразу возникла пробка. Движение в час-пик оказалось парализовано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель такси:
Остановился перед троллейбусом, троллейбус остановился передо мной, делая вид, что меня пропускает. Когда я начал перестраиваться, он возобновил движение и въехал мне в заднюю дверь.

Водитель троллейбуса:
Загорается зеленый свет, машины трогаются, я тоже трогаюсь. Эта машина резко перестраивается в эту полосу, ну и все. Столкновение. Я по тормозам, он по тормозам.

Алексей Олехнович, инспектор ОГАИ РУВД Центрального района Минска:
Между собой водители запутались и не поняли друг друга. Поэтому выясняется, кто их них конкретно нарушил.

# Аварии # Авария в Минске

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