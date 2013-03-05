В Быховском районе 24-летний бесправник устроил ДТП. 5-летняя девочка погибла

Новости Беларуси. Двигаясь по трассе Могилев – Бобруйск, вблизи деревни Чечевичи Быховского района, 24-летний водитель Mazda6 неправильно выбрал скорость и столкнулся с Opel Rekord. Водитель Opel Rekord потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Opel Zafira.



5-летняя девочка, пассажирка Opel Zafira, погибла на месте происшествия. Ее отца, 33-летнего мужчину, с переломами обоих бедер, коленного сустава и предплечья доставили в реанимацию. На больничной койке с многочисленными ушибами и переломами оказались и пассажиры Opel Zafira.



Инициатор ДТП в конце 2012 года был лишен права управления автомобилем за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В этой аварии он не пострадал.

Происшествия по вине бесправников на белорусских дорогах не редкость. Напомним, месяц назад под Брестом пьяный бесправник съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали два человека. В крови горе-водителя обнаружено 1,3 промилле алкоголя. Аналогичный инцидент произошёл в Лагойском районе: водитель-бесправник не учел погодные условия и вылетел в кювет. В этой аварии не повезло пассажиру: 42-летнего мужчину доставили в больницу.