Школьный автобус врезался в грузовик с кирпичами в Индии. Погибли 12 детей, около 10 ранены

Новости Индии. На севере Индии произошло крупное ДТП. В результате катастрофы погибли как минимум 12 школьников. Еще около десятка пострадали.

Авария произошла утром, когда школьный автобус отвозил детей на учебу. По непонятным причинам, автомобиль врезался в грузовик с кирпичами. Водитель автобуса скончался на месте. Второй скрылся с места ДТП.

Обстоятельства ЧП выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорожная ситуация в Индии – одна из самых опасных в мире. Каждый год в результате аварий погибают более 110 тысяч человек.