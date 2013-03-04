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Школьный автобус врезался в грузовик с кирпичами в Индии. Погибли 12 детей, около 10 ранены

04 марта 2013 09:51
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Новости Индии. На севере Индии произошло крупное ДТП. В результате катастрофы погибли как минимум 12 школьников. Еще около десятка пострадали.

Авария произошла утром, когда школьный автобус отвозил детей на учебу. По непонятным причинам, автомобиль врезался в грузовик с кирпичами. Водитель автобуса скончался на месте. Второй скрылся с места ДТП.

Обстоятельства ЧП выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорожная ситуация в Индии – одна из самых опасных в мире. Каждый год в результате аварий погибают более 110 тысяч человек.

# Аварии # авто # Авария автобуса

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