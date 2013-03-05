В центре Минска столкнулись такси и троллейбус. Движение оказалось парализовано

Новости Беларуси. Не поняли друг друга. Утром 5 марта в районе улицы Городской Вал столкнулись такси и троллейбус. Легковой автомобиль двигался по улице Революционной. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор.

Никто не пострадал. Однако на дороге сразу возникла пробка. Движение в час-пик оказалось парализовано, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель легкового автомобиля:

Остановился перед троллейбусом, троллейбус остановился передо мной, делая вид, что меня пропускает. Когда я начал перестраиваться, он возобновил движение и въехал мне в заднюю дверь.

Водитель троллейбуса:

Загорается зеленый свет, машины трогаются, я тоже трогаюсь. Эта машина резко перестраивается. И столкновение.

Алексей Олехнович, инспектор ОГАИ РУВД Центрального района:

Между собой водители запутались и не поняли друг друга. Поэтому выясняется кто из них конкретно нарушил.