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В центре Минска столкнулись такси и троллейбус. Движение оказалось парализовано

05 марта 2013 17:56
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Новости Беларуси. Не поняли друг друга. Утром 5 марта в районе улицы Городской Вал столкнулись такси и троллейбус. Легковой автомобиль двигался по улице Революционной. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор.

Никто не пострадал. Однако на дороге сразу возникла пробка. Движение в час-пик оказалось парализовано, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель легкового автомобиля:
Остановился перед троллейбусом, троллейбус остановился передо мной, делая вид, что меня пропускает. Когда я начал перестраиваться, он возобновил движение и въехал мне в заднюю дверь.

Водитель троллейбуса:
Загорается зеленый свет, машины трогаются, я тоже трогаюсь. Эта машина резко перестраивается. И столкновение.

Алексей Олехнович, инспектор ОГАИ РУВД Центрального района:
Между собой водители запутались и не поняли друг друга. Поэтому выясняется кто из них конкретно нарушил.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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