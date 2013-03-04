На улице Притыцкого в Минске насмерть сбит мужчина, сидевший на дороге в позе лотоса

Новости Беларуси. ДТП, в результате которого погиб человек, произошло в Минске 3 марта около двух часов ночи. Автомобиль «Ауди 100» под управлением 29-летнего водителя двигался по улице Притыцкого со стороны Минской кольцевой автодороги. Как сообщает БелТА, не доезжая около 150 м до перекрестка, автомобиль совершил наезд на мужчину. Тот сидел прямо на проезжей части в позе лотоса и раскачивался.

Алена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского района Минска:

Сложно сказать, что стало причиной такого поведения пешехода. Результаты экспертиз еще не готовы и нельзя сказать наверняка. Возможно, погибший был пьян.

Напомним, в декабре минувшего года в Сморгонском районе «Ауди» раздавил мужчину, который на спор лёг на проезжую часть. Семейная пара возвращалась домой от гостей. Пытаясь успеть на маршрутку, они пошли по дороге. В какой-то момент 45-летний мужчина предложил супруге спор.

Пресс-служба ГАИ Гродненской области:

Как позже рассказала жена потерпевшего, у них с мужем было хорошее, беззаботное, веселое настроение. Они шли по дороге, падая в сугробы. Позже возник спор. Супруг лег на проезжую часть и сказал что-то вроде того: «Не веришь, я буду лежать на дороге, и со мной ничего не случится?»

К несчастью, спор мужчина проиграл, за что и поплатился жизнью.