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В Брестском районе трактор задел 35-летнего пешехода, ему ампутировали нос

24 сентября 2014 10:09
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Новости Беларуси. 35-летний мужчина шел по краю проезжей части, когда на него наехал трактор с прицепом. За рулем транспортного средства находился 40-летний житель деревни Клейники Брестского района.

Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму и травматические повреждения костей лица, ему провели ампутацию носа. 

Несколько дней назад в Гродненской области произошло ДТП с летальным исходом. 17-летний лицеист переехал трактором пешехода. Его задело ковшом трактора, а после того, как он упал, транспортное средство проехало по нему колесом и въехало в бетонный забор. Мужчина скончался на месте.

Напомним, неделю назад страшная авария произошла под Лидой.

Автобус не пропустил мотоцикл – погибли два человека. Подробности трагедии вы узнаете из видео.
 

# авто # Авария в Брестской области

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