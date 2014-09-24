В Брестском районе трактор задел 35-летнего пешехода, ему ампутировали нос

Новости Беларуси. 35-летний мужчина шел по краю проезжей части, когда на него наехал трактор с прицепом. За рулем транспортного средства находился 40-летний житель деревни Клейники Брестского района.

Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму и травматические повреждения костей лица, ему провели ампутацию носа.

Несколько дней назад в Гродненской области произошло ДТП с летальным исходом. 17-летний лицеист переехал трактором пешехода. Его задело ковшом трактора, а после того, как он упал, транспортное средство проехало по нему колесом и въехало в бетонный забор. Мужчина скончался на месте.

Напомним, неделю назад страшная авария произошла под Лидой.

Автобус не пропустил мотоцикл – погибли два человека. Подробности трагедии вы узнаете из видео.

