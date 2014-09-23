Русская студентка шокировала жителей Лондона: ее «Мерседес» покрыт миллионом кристаллов Сваровски

Новости Великобритании. 21-летняя Дарья Родионова из России уже несколько лет живет в Лондоне, где осваивает азы бизнеса в одном из элитных учебных заведений.

22 сентября девушка показала автолюбителям британской столицы, как надо относится к своим железным друзьям. Девушка инкрустировала свой «Мерседес» 2011 года выпуска миллионом кристаллов Сваровски!

Необычный тюнинг за $32 тысячи Дарье сделали соотечественники.

Дарья Родионова:

Я хотела, чтобы у меня было что-то уникальное, хотела нечто особенное. Люди, которые сделали это, приехали из России и работали над моей машиной по 12 часов в сутки в течение двух месяцев.

Работа колоссальная, денег стоит немаленьких. А что, если дождь, ветер или град? А сколько на улицах людей, которым всегда нужно потрогать да проверить на прочность?

«Что если драгоценные камни начнут отклеиваться?» - приходит в голову обывателя ужасная мысль.

Девушка оказалась предусмотрительной, наверное, поэтому разрешает абсолютно всем желающим фотографироваться со своей красавицей!

На заднем сиденье машины Дарья всегда возит пакетик с запасными стразами.

Девушка презентовала свой автомобиль, с шиком-блеском покатившись по столичным улицам. Когда «Мерседес» остановился у одного из универмагов, вокруг него вмиг собралась толпа зевак. Чопорные англичане в шоке, русская широкая душа - в эйфории.

Дарья Родионова:

Где бы я ни появилась, люди всюду останавливаются и рассматривают мою машину. Я всегда в центре внимания – и пешеходов, и водителей! Иногда мне кажется, что я даже могу стать причиной аварии!

К слову, «Мерседес CLS 350» в Великобритании стоит около $40 тысяч.

Как на долго девушке хватит этой «блестящей радости», предполагать не нам. Как и точную стоимость тюнингованного авто на глаз мы определить не сможем. Зато куда пойдет сумма, вырученная в случае продажи авто, известно точно, и не только нам!

Дарья Родионова:

Когда я продам машину, то отдам все деньги на благотворительность!