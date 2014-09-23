В Брестской области 32-летний пьяный бесправник на «Фольксваген-Пассат» насмерть сбил велосипедиста

Новости Беларуси. Очередная трагедия, произошедшая по вине пьяного водителя. 32-летний житель Пинска на «Фольксваген-Пассат» ехал по автодороге от д.Евлаши Ивановского района в направлении д.Дубое Пинского района и сбил велосипедиста, двигавшегося попутно.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщили в ГАИ, водителя легковушки несколько месяцев назад лишили права управления транспортным средством.

К несчастью, аварии по вине бесправников на белорусских дорогах не редкость.

Несколько дней назад 22-летний пьяный бесправник на BMW сбил людей на остановке в Минске, погибла женщина. Подробности читайте здесь.

В августе аналогичная трагедия произошла в Гомеле. Автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 21-летний гомельчанин, вылетел на тротуар к остановке общественного транспорта. Здесь он снес рекламный щит и сбил двух 20-летних девушек. С тяжелыми травмами девушки были доставлены в больницу. Одна из них, не приходя в сознание, скончалась. Подробности вы узнаете из видео.