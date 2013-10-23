В Бресте пьяный водитель вылетел на тротуар, где насмерть сбил 34-летнего многодетного отца

Новости Беларуси. Крупная авария в Бресте. И вновь по вине пьяного водителя. Он выехал на тротуар, где насмерть сбил мужчину. Виновник аварии попытался скрыться с места ДТП, но его задержал очевидец происшествия. Особый резонанс эта трагедия получила еще и потому, что 24 октября ужесточается ответственность за вождение в пьяном виде. Будут существенно увеличены суммы штрафов, более суровое наказание ждет и тех пьяных водителей, по чьей вине в ДТП пострадали люди.

Явный след покрышки на бордюре – свидетельство жуткого ДТП. На этом перекрестке оборвалась жизнь молодого мужчины. Пьяный водитель не справился с управлением и вылетел прямо на тротуар. Увернуться от фатального удара 34-летнему брестчанину не удалось. В этот вечер его дома не дождались трое детей.

Очевидцы говорят: поведение водителя на дороге явно было неадекватным: сначала он двигался по второй полосе, перед перекрестком проехал на «красный», стал перестраиваться в крайнюю правую полосу и не справился с управлением, выехал на тротуар с пешеходами. Девушка успела отскочить, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Наталья Сахарчук, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ управления внутренних дел Брестского облисполкома:

Водитель после того, как совершил наезд на пешехода, продолжил движение на дворовую территорию.

Далеко уехать водитель-убийца не успел. Очевидец ДТП Игорь Юзефович в тот вечер подвозил друга домой. Злополучное авто заметил сразу. Говорит, сам едва не пострадал – успел увернуться. Скрывшегося с места происшествия водителя брестчанин догнал во дворах.

Игорь Юзефович, очевидец ДТП:

Я остановился возле женщины, молодого человека, которого он сбил. Женщину попросил вызвать ГАИ и скорую, а она меня – догнать того, кто сбил.

Факт, но не оправдание: сам виновник ДТП момент наезда на пешехода не запомнил.

Игорь Юзефович, очевидец ДТП:

Он вышел, попросил у меня закурить. Я ему говорю, что он человека сбил, а он не знает где. Забрал его и пошли сюда.

На месте происшествия к тому моменту уже собрались люди. Еле державшегося на ногах водителя были готовы «растерзать». От самосуда его спасли правоохранители.

Андрей Самусенко, начальник отдела по расследованию преступлений против безопасности движения управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

По этому факту возбуждено уголовное дело, водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Статистика «пьяных» ДТП на дорогах Беларуси ужасает: каждое десятое совершается по вине водителей подшофе. Ежегодно их жертвами становятся десятки людей, сотни получают травмы. С пьяными на дорогах ГАИ ведет настоящую «войну», однако победить пока не удается. Но, возможно, ситуация изменится. 24 октября вступает в силу закон об ужесточении ответственности за нарушение ПДД в нетрезвом состоянии. Тех, кто попадется пьяным за рулем, ждут, в частности, не только существенно возросшие штрафы, но и «бонус» в виде лишения автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.