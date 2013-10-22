Минские водители, вовремя переобувшие свои авто, получили подарки от ГАИ

Новости Беларуси. Готовь шины с осени. Ответственные водители, вовремя переобувшие свои авто, получают подарки от ГАИ.

В экзаменационную площадку превратилась улица Казимировская в Минске. В поле зрения инспекторов попали те, кто уже подготовил автомобили к снежным условиям. Дисциплинированные водители в подарок за свою сознательность получили сертификаты на балансировку зимних шин. Для тех же, у кого до сих пор лето на колесах, стражи порядка провели мини-ликбез, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Фрунзенского района г. Минска:

Осенне-зимний период связан с увеличением количества ДТП по причине низкого сцепления шины с дорогой. Рекомендуется, когда среднесуточная температура держится где-то от 5 до 7 градусов тепла, уже заменить резину. Так как заменой резины уменьшается тормозной путь, машина становится более устойчивой.