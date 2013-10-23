Из-за очереди на покупку таксометров нового формата некоторые белорусские таксисты остались без работы

Новости Беларуси. По другую сторону счетчика. Очередь на покупку таксометров растянулась на полгода. Из-за этого некоторые таксисты вынуждены взять тайм-аут. При этом правила использования этих приборов изменились еще 1 июля. Ранее на автомобилях были установлены аппараты двух моделей, однако одну из них исключили из реестра, а вторую не так и просто заполучить.

Александр Кулагин, директор фирмы-перевозчика:

Скажите, на очередь на таксометры как у вас можно записаться? – На март месяц.

Другого ответа Александр Владимирович и не ожидал. Его фирма-перевозчик уже не первый месяц в предвкушении желаемых девайсов. С 1 июля один из двух видов таксометра исключили из реестра. Устаревшие аппараты требовалось заменить новыми. Продажей последних занимается коммерческая фирма-монополист, а очередь растянулась уже на полгода.

Александр Кулагин, директор фирмы-перевозчика:

Если без таксометра выехать, первый же проверяющий вас остановит.

Раньше под его началом было около полсотни человек, сейчас осталось трое. Тех, кому все-таки удалось раздобыть заветный аппарат.

Александр Кулагин, директор фирмы-перевозчика:

Звонили сегодня ребята, сказали, что еще неделю подождут и пойдут в другое место. Каждый же должен семью кормить.

Конечно, в деньгах потеряли. И не только мы. Налоги не выплачиваются, мы не работаем.

Вот так выглядит таксометр нового формата. Массой не более 500 грамм он действительно на вес золота. На такой благодатной почве не дремлют и перекупщики. При официальной цене в 3,5 миллиона цена на неофициальном рынке выше в два, а то и в три раза.

Какому количеству человек пришлось расстаться с шашечками на авто точно не известно.

Таксисты:

Где-то в районе 500-700 машин. Это я знаю на каких-то диспетчерских. Водители звонят, жалуются. Таксометров на самом деле не хватает.

Не понятно, что происходит. То есть у нас один монополист, больше никто ничего не производит. Коррупция.

Вы представляете, сколько таксистов, сколько служб должны перейти. У нас же и люди ждут до последнего.

И, действительно, информировать о переходе начали за полгода. В это же время стали формировать заявки. Необходимое количество таксометров рассчитывали. В стране зарегистрировано около 13 тысяч легальных перевозчиков, 11,5 тысяч аппаратами снабдить удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработчик не отрицает: возникают вопросы в процессе сборки: завод находится в Новополоцке, дисплеи привозят из Минска. На некоторое время поставка этой важной детали была прервана. Кстати, компания-производитель недаром является монополистом. Разработанная модель была включена в реестр после ряда экспертиз и строго в соответствии с Госстандартом. Учитывая сравнительно узкий сегмент потребителей, конкурентов у фирмы не было.

Сергей Колыкин, главный налоговый инспектор главного управления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Если есть еще, скажем, производитель либо заявитель имеет желание включиться в государственный реестр с какой-то иной моделью, ограничений никаких нет. Главное условие, чтобы эта модель соответствовала требованию государственных стандартов Республики Беларусь.

А пока остается гадать: то ли ажиотаж возник из-за проблем на производственной стадии, то ли уже в процессе реализации. Легче не становится, когда рабочий счетчик замер.