В Бресте 24-летний водитель на переходе насмерть сбил десятиклассницу и скрылся

Новости Беларуси. Трагедия произошла в Бресте в ночь с субботы на воскресенье. Школьница переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу в то время, когда её сбил Ford Focus. От удара девушку отбросило под колеса попутной машины Mercedes, которая совершила второй наезд.

Десятиклассница скончалась на месте происшествия. Водитель первого автомобиля скрылся. Молодого человека удалось задержать в ходе спецоперации «Перехват».

Пресс-служба УВД Брестского облисполкома:

После совершения наезда водитель Ford Focus скрылс. Во время плана «Перехват» молодой человек (1989 г. р.) был задержан у себя дома. Он был трезв. Выясняется, почему он решил скрыться.

Трагедией на минувших выходных закончилась прогулка в деревне Слобода Смолевичского района. 66-летняя женщина вышла на прогулку с внуком. Ребёнок находился в коляске. В какой-то момент на тротуар вломился нетрезвый водитель. На большой скорости он сбил женщину. Ребёнок выпал из коляски. Он ранен. Бабушка малыша скончалась на месте происшествия.

Ещё одно ДТП по вине пьяного водителя произошло на днях в Минске. Пьяный инвалид без руки вместе с друзьями сел за руль и решил полихачить по городским улицам. Однако в какой-то момент водитель потерял управление, машина выехала за пределы проезжей части, снесла дерево и врезалась в столб (смотрите видео).