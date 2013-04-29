23-летний пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку, гулявшую с внуком

Новости Беларуси. Трагедией закончилась прогулка в деревне Слобода Смолевичского района. Ничего беды не предвещало. 66-летняя бабушка вышла на прогулку с внуком. Ребёнок находился в коляске.

В какой-то момент на тротуар вломился нетрезвый водитель. На большой скорости он сбил женщину. Ребёнок выпал из коляски. Он ранен. Бабушка малыша скончалась на месте происшествия.

Как отметили в ГАИ, 23-летний водитель ранее неоднократно привлекался к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Ещё одно ДТП по вине пьяного водителя произошло на днях в Минске. Пьяный инвалид без руки вместе с друзьями сел за руль и решил полихачить по городским улицам. Однако в какой-то момент водитель потерял управление, машина выехала за пределы проезжей части, снесла дерево и врезалась в столб.