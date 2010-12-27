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В Беларуси разработали модель экономичного молодежного автомобиля

27 декабря 2010 08:02
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Идея создания принадлежит молодому белорусскому дизайнеру.

При моделировании авто разработчик не только рассчитывал на определенного потребителя — преимущественно на молодых людей — но и учел особенности белорусского климата и даже менталитета.

Машина необычной конструкции — крыша служит и дверью, и лобовым стеклом. Дизайнер оптимизировал пространство и набор опций автомобиля, что позволяет его сделать дешевым.

Более того, дизайн, при желании владельца, можно будет с легкостью изменить.

Павел Коннович, дизайнер:
Можно варьировать визуальный эффект, изменять внешность. То есть, если человек хочет какой-то агрессивный образ создать своего автомобиля. Он спокойно его покупает. А если девушка захочет купить это авто и ей агрессия не к чему, она спокойно может взять плавный образ.

Белорусская модель экономичного молодежного автомобиля

Белорусская модель экономичного молодежного автомобиля

Белорусская модель экономичного молодежного автомобиля

Белорусская модель экономичного молодежного автомобиля

Белорусская модель экономичного молодежного автомобиля

Павел Коннович, дизайнер

Павел Коннович, дизайнер

# Hi-Tech # авто # Фотофакт

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