В Беларуси разработали модель экономичного молодежного автомобиля

Идея создания принадлежит молодому белорусскому дизайнеру.

При моделировании авто разработчик не только рассчитывал на определенного потребителя — преимущественно на молодых людей — но и учел особенности белорусского климата и даже менталитета.

Машина необычной конструкции — крыша служит и дверью, и лобовым стеклом. Дизайнер оптимизировал пространство и набор опций автомобиля, что позволяет его сделать дешевым.

Более того, дизайн, при желании владельца, можно будет с легкостью изменить.

Павел Коннович, дизайнер:

Можно варьировать визуальный эффект, изменять внешность. То есть, если человек хочет какой-то агрессивный образ создать своего автомобиля. Он спокойно его покупает. А если девушка захочет купить это авто и ей агрессия не к чему, она спокойно может взять плавный образ.