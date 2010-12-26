«Renault» представил автомобиль на батарейках, которые можно зарядить дома за восемь часов

Французские конструкторы «Renault» не без оснований полагают, что в будущем автомобили на стопроцентной электрической тяге станут спасительной «палочкой-выручалочкой» для нашей загазованной планеты. Ради этой благой цели французы приступили к реализации грандиозной программы «Eco2», направленной на сокращение уровня вредных выбросов.

И первым из них европейские водители смогут оценить седан «Fluence Z.E.», который появится уже в середине 2011 года.

Длина электрической версии «Fluence» достигает 4,75 м, что на 13 см длиннее аналога с бензиновым мотором. А все потому, что заднюю часть конструкторам пришлось полностью переделывать для того, чтобы вместить блок тяговых батарей прямо за задними сидениями.

При этом, как подчеркивают создатели, вместимость салона не пострадает и будет такой же, как у бензинового «Fluence».

Заметно преобразилась приборная панель, ведь здесь появились инструменты контроля работы электрического привода.

Например, обычный счетчик числа оборотов заменен так называемым эконометром, информирующим об уровне зарядки батарей и километраже оставшейся автономной работы.

А еще «Fluence Z.E.» «укомплектован» всеми современными «фишками»: на борту, например, есть «навигация», поддержка протокола «Bluetooth» и автоматический двухзональный климат-контроль.

Мощность электродвигателя равна 95 л.с., дальность хода на одном заряде достигает 160 км, а максимальная скорость ограничена на отметке 135 км/ч. Посыл разработчиков понятен: электромобиль – это, прежде всего, средство передвижения в городе, где превышать скорость ни к чему.

В рамках так называемой «пилотной» программы французы уже передали для испытаний заинтересованным лицам более 600 прототипов «Fluence Z.E.» Цель тестов – узнать мнение водителей об электромобилях, предоставив возможность опробовать их в реальных условиях. Кроме того, «пилотные» проекты предусматривают организацию работы развитой инфраструктуры из сетей зарядных станций.

Если быть точнее, речь идет об автоматических станциях замены батарей, на которых можно будет заменить разрядившийся блок аккумуляторов на заряженный. То есть водителю электроседана не придется дожидаться, пока его машина зарядится. Ему даже не надо будет выходить из салона: автоматика сама заменит батарею. Весь процесс займет не более трех минут, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Подзарядить «батарейки» «Fluence Z.E.» можно будет и у себя дома от обычной розетки – правда, в этом случае на процесс уйдет до восьми часов. Впрочем, и его можно сократить до 3,5 часов, если подключиться к специальному зарядному устройству «Wall-Box», которое крепится, например, прямо на стене гаража.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY