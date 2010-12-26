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Новые автомобили от «Kia», «Opel», «SUV Mini» и «Volkswagen» прошли краш-тесты

26 декабря 2010 17:56
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Авторитетная европейская организация в области автомобильной безопасности «Euro NCAP» обнародовала итоги очередной серии краш-тестов новых автомобилей. В этом году организация подняла планку максимального пятизвездочного рейтинга сразу в трех областях безопасности автомобилей – безопасность взрослого пассажира, безопасность детей и пешеходов.

Компактвэн «Kia Venga», например, уже подвергался краш-тестам, но тогда эксперты присудили ему четыре звезды.

«Kia Venga»

«Kia Venga»

«Kia Venga»

«Kia Venga»

«Kia Venga»

«Kia Venga»

Корейцы сочли такой результат неприемлемым и модернизировали «Venga» – была изменена силовая структура передка, улучшены крепления детских кресел. В итоге – максимальные пять звезд. Кроме того, «Venga» была признана самой щадящей к пешеходам – уж если, не дай Бог, компактвэн на кого-нибудь и наедет, то его бампер и капот обойдутся с ним максимально милосердно.

Вписался в пятизвездочный рейтинг еще один новый компактный однообъемник – «Opel Meriva».

«Opel Meriva»

«Opel Meriva»

«Opel Meriva»

Один из плюсов этой машины – запатентованная система аварийного отсоединения педального узла, которая позволяет при серьезных авариях избежать травм ступней и голеней водителя.

«Opel Meriva»

Кстати, открывающиеся против хода движения задние двери новой «Meriva» не дали повода усомниться в своей безопасности, да и маленькие пассажиры надежно защищены. Но есть и минус – сильные нагрузки на грудную клетку водителя при ударе о столб.

На «пятерку» прошел испытания и новый «SUV Mini» – «Countryman», сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

«SUV Mini Countryman»

«SUV Mini Countryman»

«SUV Mini Countryman»

Автомобиль хорошо защищает малолетних седоков, да и к пешеходам относится гораздо лучше, чем обычный хэтчбек: некоторую опасность представляют только передняя и задняя кромки капота кроссовера. Правда, как отметили эксперты, защита во время фронтального краш-теста у «Countryman» могла быть и лучше – элементы передней панели могут причинить серьезные травмы.

А вот новый пикап конструкторов «Volkswagen» – «Amarok» – удар держит не так хорошо, как легковушки. Посему – только «четыре звезды».

«Volkswagen Amarok»

«Volkswagen Amarok»

«Volkswagen Amarok»

«Volkswagen Amarok»

Главный «прокол» был выявлен при ударе о столб, который очень сильно «нагрузил» грудную клетку водителя. На среднем уровне признана безопасность пешеходов, хотя речь идет о высоком рамном автомобиле.

Следующая серия краш-тестов Euro NCAP пройдет в начале 2011 года.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

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