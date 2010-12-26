Ведущие автопроизводители представили кроссоверы для активной городской молодежи

На смену классическим внедорожникам приходят автомобили нового типажа – так называемые кроссоверы или сокращенно «SUV» – более комфортные, стильные и быстрые. И нынешний год выдался поистине урожайным на новые «SUV» самого разного рода.

Семь лет спустя после дебюта первого «BMW X3» пришло время нового «X».

По габаритам – а это 4,65 м в длину и 2,81 м колесной базы – новинка стала крупнее предшественника, поэтому компактным новый «X3» можно назвать с большой натяжкой.

Зато в салоне стало просторнее. Двигателей четыре – два дизеля мощностью 184 и 245 л.с. и две бензиновые «шестерки», самая мощная из которых выдает 306 л.с. Коробки передач – 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат».

Полный привод – с электронноуправляемой муфтой, подключающей привод передних колес. В списке опций для нового «X3» – адаптивные фары и круиз-контроль с функцией экстренного торможения.

Новый «Porsche Cayenne» выглядит компактнее прежней машины, но на деле длина кузова увеличена без малого на 5 см, а колесная база выросла на 4 см и достигает почти 2,9 м – вся прибавка пошла на пользу седокам заднего ряда.

В Беларуси гамму нового «Cayenne» открывает версия с 240-сильным турбодизелем объемом 3 л, далее следует вариант с мотором «V6» объемом 3,6-литра в 300 л.с.

«Cayenne S» оснащен «восьмеркой» объемом 4,8 л и мощностью 400 л.с., а ее 500-сильная версия нашла место под капотом топ-модели «Cayenne Turbo».

В это трудно поверить, но у «Cayenne» теперь есть и 380-сильная «гибридная» версия.

Все моторы на «Cayenne» компонуются с новой активной системой полного привода и 8-диапазонным «автоматом», сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Внешность этого автомобиля действительно запоминающаяся – не заметить такого «красавца» в потоке просто невозможно. Это новый «Sportage» конструкторов «Kia». Длина – 4,4 м, колесная база – 2,6 м.

Вариантов двигателей у «корейца» пока два – 150-сильный бензиновый или 136-сильный дизель, оба объемом 2 л. Коробок передач – три: 5- и 6-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый «автомат».

Полный привод для «Sportage» доступен за доплату, базовый привод – на передние колеса, что по достоинству должны оценить экономичные водители.

Вариантов комплектаций – три: «Base», «Mid» и «High», причем уже в базовой версии оснащения предусмотрена аудиосистема с 6 динамиками.

Некоторые «SUV» и вовсе выходят за границы привычных представлений.

Яркий пример – «Nissan Juke», в котором уживаются сразу несколько разных автомобилей. Перед нами эдакое попурри из внедорожника, минивэна и спорткупе.

При длине немногим более 4 м колесная база у «жука» достигает 2,5 м.

Двигатели у «Juke» – два бензиновых мотора объемом 1,6 л мощностью в 117 и 190 л.с. и 1,5-литровый дизель мощностью 110 л.с. На версиях с передним приводом будет 5- или 6-ступенчатая «механика», а на полноприводных – бесступенчатый вариатор.

Впрочем, пока что «Juke» на дорогах Беларуси так и не «зажужжал». И случится это не раньше весны 2011 года, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Полная противоположность «Juke» – компактный кроссовер «Duster» конструкторов «Renault». Простенький дизайн, дорожный просвет в 21 см, неокрашенные бамперы и незамысловатый интерьер.

Под капотом – один из трех двигателей: 1,5-литровые дизеля мощностью 85 и 105 л.с. и бензиновый мотор объемом 1,6 л в 110 л.с. Тип привода – передний или полный, коробки передач – 5- и 6-ступенчатая «механика», позже для «Duster» предложат и «автомат».

Впрочем, до Беларуси этот «SUV» также пока не добрался.

Дело дошло до того, что свой кроссовер появился даже у «Mini». Называется он «Countryman».

Энергичный, настырный и бесшабашный «селянин» длиной чуть более 4 м и с 2,6 м колесной базы – настоящий сорвиголова, каким мы привыкли видеть его младших братьев.

Самая любопытная деталь обнаруживается в салоне – это направляющая рельса между сиденьями, на которой можно закрепить подстаканники, держатель для телефона и прочие мелочи.

Для «Countryman» доступны три бензиновых и два дизельных мотора мощностью от 90 до 185 л.с. Варианты трансмиссий – полный или передний привод, 6-ступенчатые «механика» или «автомат».

Как видим, и среди кроссоверов все больше появляется ярких и эмоциональных авто, адресуемых активной городской молодежи.