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Ведущие автопроизводители представили кроссоверы для активной городской молодежи

26 декабря 2010 19:18
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На смену классическим внедорожникам приходят автомобили нового типажа – так называемые кроссоверы или сокращенно «SUV» – более комфортные, стильные и быстрые. И нынешний год выдался поистине урожайным на новые «SUV» самого разного рода.

Семь лет спустя после дебюта первого «BMW X3» пришло время нового «X».

«BMW X3»

«BMW X3»

«BMW X3»

По габаритам – а это 4,65 м в длину и 2,81 м колесной базы – новинка стала крупнее предшественника, поэтому компактным новый «X3» можно назвать с большой натяжкой.

«BMW X3»

«BMW X3»

«BMW X3»

Зато в салоне стало просторнее. Двигателей четыре – два дизеля мощностью 184 и 245 л.с. и две бензиновые «шестерки», самая мощная из которых выдает 306 л.с. Коробки передач – 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат».

«BMW X3»

«BMW X3»

Полный привод – с электронноуправляемой муфтой, подключающей привод передних колес. В списке опций для нового «X3» – адаптивные фары и круиз-контроль с функцией экстренного торможения.

Новый «Porsche Cayenne» выглядит компактнее прежней машины, но на деле длина кузова увеличена без малого на 5 см, а колесная база выросла на 4 см и достигает почти 2,9 м – вся прибавка пошла на пользу седокам заднего ряда.

«Porsche Cayenne»

«Porsche Cayenne»

«Porsche Cayenne»

«Porsche Cayenne»

В Беларуси гамму нового «Cayenne» открывает версия с 240-сильным турбодизелем объемом 3 л, далее следует вариант с мотором «V6» объемом 3,6-литра в 300 л.с.

«Porsche Cayenne»

«Porsche Cayenne»

«Porsche Cayenne»

«Porsche Cayenne»

«Cayenne S» оснащен «восьмеркой» объемом 4,8 л и мощностью 400 л.с., а ее 500-сильная версия нашла место под капотом топ-модели «Cayenne Turbo».
 В это трудно поверить, но у «Cayenne» теперь есть и 380-сильная «гибридная» версия.

«Porsche Cayenne»

«Porsche Cayenne»

«Porsche Cayenne»

«Porsche Cayenne»

Все моторы на «Cayenne» компонуются с новой активной системой полного привода и 8-диапазонным «автоматом», сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Внешность этого автомобиля действительно запоминающаяся – не заметить такого «красавца» в потоке просто невозможно. Это новый «Sportage» конструкторов «Kia». Длина – 4,4 м, колесная база – 2,6 м.

«Kia Sportage»

«Kia Sportage»

Вариантов двигателей у «корейца» пока два – 150-сильный бензиновый или 136-сильный дизель, оба объемом 2 л. Коробок передач – три: 5- и 6-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый «автомат».

«Kia Sportage»

Полный привод для «Sportage» доступен за доплату, базовый привод – на передние колеса, что по достоинству должны оценить экономичные водители.

Вариантов комплектаций – три: «Base», «Mid» и «High», причем уже в базовой версии оснащения предусмотрена аудиосистема с 6 динамиками.

Некоторые «SUV» и вовсе выходят за границы привычных представлений.

«Nissan Juke»

«Nissan Juke»

«Nissan Juke»

«Nissan Juke»

Яркий пример – «Nissan Juke», в котором уживаются сразу несколько разных автомобилей. Перед нами эдакое попурри из внедорожника, минивэна и спорткупе.

«Nissan Juke»

При длине немногим более 4 м колесная база у «жука» достигает 2,5 м.

Двигатели у «Juke» – два бензиновых мотора объемом 1,6 л мощностью в 117 и 190 л.с. и 1,5-литровый дизель мощностью 110 л.с. На версиях с передним приводом будет 5- или 6-ступенчатая «механика», а на полноприводных – бесступенчатый вариатор.

«Nissan Juke»

«Nissan Juke»

«Nissan Juke»

«Nissan Juke»

«Nissan Juke»

«Nissan Juke»

Впрочем, пока что «Juke» на дорогах Беларуси так и не «зажужжал». И случится это не раньше весны 2011 года, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Полная противоположность «Juke» – компактный кроссовер «Duster» конструкторов «Renault». Простенький дизайн, дорожный просвет в 21 см, неокрашенные бамперы и незамысловатый интерьер.

«Renault Duster»

«Renault Duster»

«Renault Duster»

«Renault Duster»

«Renault Duster»

«Renault Duster»

«Renault Duster»

Под капотом – один из трех двигателей: 1,5-литровые дизеля мощностью 85 и 105 л.с. и бензиновый мотор объемом 1,6 л в 110 л.с. Тип привода – передний или полный, коробки передач – 5- и 6-ступенчатая «механика», позже для «Duster» предложат и «автомат».

«Renault Duster»

Впрочем, до Беларуси этот «SUV» также пока не добрался.

Дело дошло до того, что свой кроссовер появился даже у «Mini». Называется он «Countryman».

«Mini Countryman»

Энергичный, настырный и бесшабашный «селянин» длиной чуть более 4 м и с 2,6 м колесной базы – настоящий сорвиголова, каким мы привыкли видеть его младших братьев.

«Mini Countryman»

Самая любопытная деталь обнаруживается в салоне – это направляющая рельса между сиденьями, на которой можно закрепить подстаканники, держатель для телефона и прочие мелочи.

«Mini Countryman»

«Mini Countryman»

Для «Countryman» доступны три бензиновых и два дизельных мотора мощностью от 90 до 185 л.с. Варианты трансмиссий – полный или передний привод, 6-ступенчатые «механика» или «автомат».

«Mini Countryman»

«Mini Countryman»

Как видим, и среди кроссоверов все больше появляется ярких и эмоциональных авто, адресуемых активной городской молодежи.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

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