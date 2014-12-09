В аварии в Пуховичском районе пострадали двое детей, которых перевозили в багажнике

Новости Беларуси. И еще об одном случае, связанном со здоровьем детей. Только на этот раз поражает беспечность родителей. Два мальчика пострадали в результате столкновения автомобиля с деревом под Пуховичами. Суть в том, что мальчиков перевозили… в багажнике. Сегодня корреспондентам программы Новости «24 часа» на СТВ удалось справиться о состоянии здоровья ребят, и пообщаться с врачами.

Авария произошла в светлое время суток на прямом участке дороги. Известно, что проезжая часть была мокрой и обработана песчано-соленой смесью. Но первопричиной ДТП, по которому вопросов куда больше, чем ответов, стали далеко не только погодные условия.

На заснеженной дороге 26-летний водитель универсала превысил скорость: вместо положенных 90 – 120. К тому же, нет уверенности в том, что машина была в исправном состоянии. Гостехосмотр молодой человек так и не соизволил пройти.

Павел Чижов, старший госавтоинспектор отделения ГАИ Пуховичского РОВД:

Житель Пуховичского района на своем автомобиле нарушил скоростной режим на данной автодороге на 14-ом километре. Не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, затем в левый по ходу движения кювет, где врезался в дикорастущее дерево.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Судя по всему, в тот день взрослых беспокоил только личный комфорт. В пятиместном салоне не резинового авто мест хватило для семерых. Двум мальчикам — 7 и 14 лет — пришлось ютится в багажнике на корточках.

По одной из версий, женщина с двумя детьми попросила подвести знакомого их домой – в деревню Шацк. И то, что в машине уже было шесть человек, любящую мать не остановило.

В результате аварии пострадали только дети в багажнике.

Первоклашку Ваню с братом Павлом, учащимся 8 класса, госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Татьяна Жуковская, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Марьиногорская центральная районная больница»:

Младший, которому 7 лет, был состоянии тяжелом. Была закрытая черепно-мозговая травма. Поэтому в экстренном порядке он был переведен в Детскую областную больницу. Второй ребенок, 14 лет, поступил к нам с открытым переломом правой голени. По мере необходимости, конечно, ему будут делать операцию по вставлению металлической конструкции.

И вот еще одно шокирующее дополнение.

Татьяна Жуковская, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Марьиногорская центральная районная больница»:

Мать тоже пострадала, была ей оказали помощь в приемном покое. С момента госпитализации детей родители в отделение не приходили и не интересовались.

Сейчас автомобиль изъят. Проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Татьяна Белоног, главный инспектор по информации и связи с общественностью управления Следственного комитета по Минской области:

По результатам проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь: Нарушение правил дорожного движения повлекшее причинение тяжких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

А в ГАИ напоминают, что 16 января вступают в силу правила, запрещающие перевозить детей до 12 без автокресел. Но, судя по этому случаю, надо бы прописать еще и запрет на перевозку детей в багажнике.