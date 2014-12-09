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В аварии в Ошмянском районе погиб водитель, в 2014 году более 20 раз нарушивший ПДД

09 декабря 2014 07:14
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Новости Беларуси. Пасмурная и сырая погода, установившаяся в стране в последние дни, уже успела принести белорусам немало неприятностей. Мокрый снег, скачки температуры от ночного минуса до дневного плюса – все это сделало дороги опасно скользкими. Результат не заставил себя долго ждать: аварии посыпались одна за другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ошмянском районе 45-летний водитель легковушки не справился с управлением на заснеженной дороге, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Мужчина скончался в реанимации.

Позже выяснилось, что только в 2014 году больше 20 раз он привлекался к административной ответственности, 12 из них – за превышение скорости.

# Аварии # Авария в Гродненской области # авто

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