Трактор столкнулся с грузовиком в Житковичском районе, тракториста отбросило под колесо

Новости Беларуси. Водителя трактора зажало колесом транспортного средства, а водитель грузовика, по предварительным данным, с места аварии скрылся.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

К месту вызова были направлены спасатели. Было установлено, что что произошло столкновение трактора МТЗ с грузовым автомобилем IVEKO. Тракторист оказался зажат колесом своего транспортного средства. В 18-14 работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента мужчина деблокирован и с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

По данным МВД, спустя два часа тракторист скончался в больнице.

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