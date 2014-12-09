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Трактор столкнулся с грузовиком в Житковичском районе, тракториста отбросило под колесо

09 декабря 2014 14:40
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Новости Беларуси. Водителя трактора зажало колесом транспортного средства, а водитель грузовика, по предварительным данным, с места аварии скрылся.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:
К месту вызова были направлены спасатели. Было установлено, что что произошло столкновение трактора МТЗ с грузовым автомобилем IVEKO. Тракторист оказался зажат колесом своего транспортного средства. В 18-14 работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента мужчина деблокирован и с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. 

По данным МВД, спустя два часа тракторист скончался в больнице.

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# авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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