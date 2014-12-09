Гомель: на остановке «Солнечная» дотла сгорела маршрутка

Новости Беларуси. Инцидент произошел утром 9 декабря. Микроавтобус сгорел практически полностью. Чудом, никто не пострадал.



Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

О водителя поступило сообщение о том, что в г. Гомеле по проспекту Речицкому, на конечной остановке «Солнечная» горит маршрутное такси. Автомобиль «Фольксваген ЛТ-46», 2000 г.в., принадлежит – Обществу с ограниченной ответственностью «Вадиасервис». Пожар локализован в 06-33, ликвидирован в 06-34. В результате пожара уничтожен салон, поврежден кузов, моторный отсек автомобиля «Фольксваген ЛТ-46».

Причину произошедшего еще предстоит установить.

Полностью выжженные автосалоны, черные от дыма каркасы машин. Несколько месяцев назад на улице Тимирязева в Минске загорелись сразу три машины. Прибывшие на место сотрудники МЧС в считанные минуты потушили пожар. Однако по тому, как быстро воспламенились машины, пожарные уже предположили: причиной случившегося стал поджог. Ведь бесхозные автомобили стоят здесь уже несколько месяцев. Возможно, так называемый автохлам, который занимает ценные места на парковке, пришелся кому-то не по душе. Подробности вы узнаете из видео.